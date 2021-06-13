شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يعكس مساعيها لتعزيز الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن اعتزاز مملكة البحرين قيادةً وشعباً، وتهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 -2023، مباركة لقيادة الإمارات وشعبها على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي الذي يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.



وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لدولة الإمارات العربية المتحدة في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي، مشيدةً بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.