شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيصل بن فرحان يؤكد دعم السعودية للإمارات لخدمة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلق الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالًا هاتفيًا، اليوم "السبت" من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، حيث هنأه بانتخاب الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

