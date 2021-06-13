شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وكوريا الجنوبية تؤكدان التعاون لإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا- رويتر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي يونج، أكدا التزاماً بين بلديهما واليابان على العمل بشكل وثيق من أجل «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية». وأشار البيان، الذي صدر بعد اجتماع الوزيرين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دون ذكر كوريا الشمالية، إلى الجهود التي لم تحقق تقدماً يذكر أو لم تحقق أي تقدم على الإطلاق نحو إقناع بيونج يانج بالتخلي عن ترسانتها النووية. ونقل البيان عن بلينكن وتشونج تشديدهما أيضاً على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمعالجة القضايا الإقليمية الأخرى «بما في ذلك العودة إلى مسار الديمقراطية لشعب ميانمار»، وذلك في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في وقت سابق من العام الجاري.