شكرا لقرائتكم خبر عن الصين لـ«السبع»: أيام تقرير مجموعة صغيرة مصير العالم ولّت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا- رويترز

حذرت الصين، الأحد، زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعة «صغيرة» من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة، مهاجمة دول المجموعة التي سعت لاتخاذ موقف موحد للتصدي للصين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن: «لقد ولت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية». وأضاف: «نعتقد دائماً أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول».