الأرجنتين تفرض قيوداً جديدة على الطيران خشية «المتحورات»

بوينوس آيرس-أ.ف.ب

أمرت الحكومة الأرجنتينية بفرض قيود جديدة على الحركة الجوية الدولية خشية انتشار نسخ متحورة من وباء «كوفيد-19»، بما في ذلك متحور «دلتا» الذي رصِد بادئ الأمر في الهند، وفقاً لقرار نُشر، السبت، في الجريدة الرسمية.

وتشمل الترتيبات الجديدة خفض وتيرة الرحلات مع أوروبا وتعليق وجهات مثل تركيا والدول الإفريقية. ويهدف هذا الإجراء إلى «تقليل الحركة (الجوية) الدولية ومنع نسخ جديدة من فيروس كورونا من الوصول للأرجنتين»، حسب القرار. كما تم تعليق الرحلات الجوية الآتية من البرازيل وتشيلي والهند، وكذلك الروابط الجوية مع المملكة المتحدة وإيرلندا.

وبحسب النص، أمرت وزارة النقل «بخفض نسبته 20% في وتيرة رحلات الركاب، مِن الدول الأوروبية وإليها». وفي أوائل أيار/مايو، تم اكتشاف شخصين مصابين بمتحور «دلتا» وعزلهما بعد دخولهما إلى الأرجنتين على متن رحلة من فرنسا.

أحصت الأرجنتين أكثر من 4 ملايين إصابة بالفيروس وما يزيد على 84 ألف وفاة من أصل عدد سكانها البالغ 45 مليوناً. ولقحت حتى الآن نحو 25% من سكانها.