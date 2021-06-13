شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة للجهاز الفني البوليفي قبل انطلاقة كوبا أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاباز- أ ف ب

أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم، عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب بلاده بفيروس كورونا عشية انطلاق بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في البرازيل.

وجاء في بيان للاتحاد تم إرساله إلى وكالة فرانس برس: «بعدما أجرينا فحوص الكشف عن فيروس كورونا للبعثة الموجودة في البرازيل، تبيّنت ثلاث حالات إيجابية بين اللاعبين وواحدة لعضو في الجهاز الفني».

ولم يكشف الاتحاد عن هويات اللاعبين مشيراً إلى أنهم «في صحة جيدة ومعزولين عن المجموعة»، مضيفاً أن «كل الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي» تم تطبيقها.

تتواجد بعثة بوليفيا التي يشرف عليها المدرب الفنزويلي سيسار فارياس في مدينة جوانيا منذ الأربعاء بعد وصولها إثر تعادلها 1-1 مع تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2022.

وتخوض بوليفيا مباراتها الأولى في هذه المدينة ضد الباراجواي يوم الاثنين.

وكان الاتحاد الفنزويلي أعلن في وقت سابق السبت عن إصابة 11 فرداً من بعثته بالفيروس، بينهم ثمانية لاعبين من دون الكشف عن هوياتهم، إلا أن القائد توماس رينكون أعلن عن إصابته وانسحابه من البطولة.

واستدعى المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو 15 لاعباً لتعويض النقص في صفوف منتخب بلاده الذي يلاقي البرازيل المضيفة في افتتاح البطولة الأحد.