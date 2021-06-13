شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «جامعة زايد» يعتمد منح الماجستير للخريجين 22 فبراير -31 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأست نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة «جامعة زايد»، اجتماع مجلس الجامعة الثالث لعام 2021 الذي عُقد في مركز المؤتمرات بحرم الجامعة في دبي، واستعرض جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الجامعة: سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، نائبة رئيس مجلس الجامعة، ومريم غباش، نائبة رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي للاستثمار» وشذى الهاشمي، مستشارة وحدة الاستشارات التنفيذية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وموزة الأكرف السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض» (أدنيك)، وسعيد الظاهري (رجل أعمال)، وحسن النجار (رجل أعمال)، وبن نيلسون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «مانيرفا»، والدكتور ريتشارد هولمان، عميد البرامج المتداخلة التخصصات في الجامعة.

ورحبت نورة الكعبي، بأعضاء المجلس، مشيدة بجهودهم المخلصة، ومساعيهم الدؤوبة، ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة.

وتناول المجتمعون عدداً من الموضوعات، وأقرّوا تنفيذ عدد من التوصيات الإدارية والأكاديمية في الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة.

وناقش الحضور السياسات الأكاديمية التي اعتمدتها لجنة الشؤون الأكاديمية وتحديث السياسات المختصة بخدمات المساعدات المالية للطلبة الجامعيين، فضلاً عن اعتماد منح درجات الماجستير للخريجين، من 22 فبراير إلى 31 مايو 2021 من العام الأكاديمي الجاري، واعتماد قرارات رئيس الجامعة بالتقويم الأكاديمي للجامعة للعام 2021 - 2022.

واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المحورية في بعض المساقات الأكاديمية والشؤون الطلابية، وتابعوا مستجدات اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة، بشأن استراتيجية التحول المؤسسي.

كما ناقشوا عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم المتداخل التخصصات، والتعليم الهجين الذي يعزز الجاهزية لمتغيرات المستقبل. مؤكدين أهمية تبنّي الجامعة لأعلى المعايير التقنية في منظومتها التعليمية، بهدف تأهيل الطلبة لإنجاز النجاحات المأمولة منهم مستقبلاً. (وام)