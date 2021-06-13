شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي كاستاني خارج يورو 2020 بعد كسرين في وجهه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان بطرسبورج -أ ف ب

سيغيب مدافع المنتخب البلجيكي تيموثي كاستاني عما تبقّى من منافسات كأس أوروبا 2020، بعد تعرضه لكسرين في محجر العين خلال فوز بلاده على روسيا 3-صفر السبت، وفق ما أفاد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيس.

واصطدم ظهير ليستر سيتي الإنجليزي مع دالر كوزاييف الروسي في الدقيقة 26، ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة.

وكشف مارتينيس أن كاستاني الذي كان يخوض غمار أول بطولة كبرى في مسيرته أدخل المستشفى وخضع لفحوص كشفت عن تعرضه «لكسرين في محجر العين».

من ناحية أخرى، طمأن مارتينيس عن إصابة المدافع يان فيرتونغن في كاحله التي أجبرته على الخروج قبل حوالي ربع ساعة من النهاية مؤكداً أنها «أقل خطورة».

وقال مدافع بنفيكا البرتغالي «لديّ تاريخ مع الإصابات في الكاحل، ولهذا السبب أقوم دائماً بربط كاحلي جيداً. سيكون على ما يرام».

وغاب صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين عن منتخب «الشياطين الحمر» لتعافيه من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى تعرض لهما في الخسارة أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني اكسيل فيتسل.

وخاض ادين هازار 18 دقيقة بعدما دخل بديلاً إثر موسم عانى فيه الإصابات مع ريال مدريد الإسباني.

تلتقي بلجيكا مع الدنمارك في كوبنهاغن الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية قبل أن تواجه فنلندا في سان بطرسبورج في 21 الشهر الحالي.