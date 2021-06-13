القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات في كلية العلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليه العلوم، رافقه خلالها الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم.

وخلال الجولة تفقد الجيزاوي، قاعات الامتحانات والمدرجات، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب في الامتحانات.

واشاد "الجيزاوي" خلال جولته بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.