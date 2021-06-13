إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الغربي، دائرة مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "إبراهيم. ع" 34 عامًا سائق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى نقل قيادة "محمد" 29 عامًا سائق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، "مصطفى. م" 38 عامًا عامل، "طارق. ع" 20 عامًا عامل "من مستقلي السيارة الأولى" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.