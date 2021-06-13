اليوم.. فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية من تعويضات النوبيين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية من تعويضات النوبيين التي تشمل 811 تقدموا بتحديد رغباتهم، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 13 يونيو وحتى السبت 19 يونيو 2021.

وأكد على أنه جرى تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات 16 لجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأحياء التابعة لها ووحدات التضامن الإجتماعي بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة وكلابشة والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو ، بالإضافة إلى أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالى تلقى طلبات التظلمات.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الإنتهاء من مرحلة التظلمات سيجرى البدء فى الترتيبات والتجهيزات النهائية لصرف التعويضات خلال الفترة القادمة .