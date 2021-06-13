تراجع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستويهما أمس، فيما استقر سعر الريال القطري والدرهم الإماراتي.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار البحريني 6 قروش 40.26 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع 5 قروش إلى 41.64 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدينار الأردني 4 قروش إلى 21.66 جنيه، وتراجع سعر البيع 3 قروش إلى 22.14 جنيه.

واستقر سعر شراء الدينار الكويتي عند 49.01 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر شراء الريال السعودي على مستواه عند 4.15 جنيه للشراء، بينما هبط سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.18 جنيه.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، و4.31 جنيه للبيع.