انفجار غاز يتسبب في مقتل 11 شخصاً بوسط الصين

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قتل 11 شخصا وأصيب 37 أخرون باصابات خطيرة في انفجار غاز طبيعي صباح اليوم الأحد في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي (سي سي تي في) أن الانفجار وقع في سوق للخضروات في مدينة شييان في حوالي الساعة 30:6 صباحا (2230 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

ونقلت صحيفة آبل ديلي الصادرة من هونج كونج عن شاهد عيان قوله إن السوق الكبير، الذي كان مليئا بالفعل بالمتسوقين والسكان المحليين الذين يتناولون الإفطار، انهار بعد وقت قصير من وقوع انفجار قوي.

وتقول سلطات الحزب الشيوعي بالمقاطعة إن جهود الإنقاذ مستمرة وتم إنقاذ 144 شخصًا حتى الآن من تحت الأنقاض.

وتم اطلاق تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.