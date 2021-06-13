سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا “مجزرة السبت الأسود” جراء قصف النظام على عفرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

ارتفع عدد القتلى جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين شمالي غربي حلب، السبت، إلى 19 شخصا بينهم 17 مدنيا، ضمنهم نساء وأطفال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مجزرة “السبت الأسود” ضمن مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية أودت بحياة 17 مدنيا من ضمنهم سيدة وطفلها و3 نساء من كوادر المستشفى وطبيب وسيدة أخرى وطفلة، بالإضافة لقيادي في فصائل “غصن الزيتون” وعنصر من الشرطة.

وأوضح أن النظام أطلق قذائف صاروخية من مواقعه في الزيارة وأبين على المدينة، في استهداف مباشر لمشفى الشفاء، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 25 جريح بعضهم في حالات خطرة ومن ضمنهم نساء وأطفال.

وتعد “مجزرة السبت”، كما وصفها المرصد، هي الأكبر من حيث الخسائر البشرية منذ مجزرة الثلاثاء الأسود قبل أقل من 14 شهرا.

وكان المرصد السوري وثق في 28 أبريل عام 2020 الفائت، مقتل 52 شخص بينهم 11 طفلا دون سن الثامنة عشر، و12 مقاتلا من الفصائل، ممن قضوا جميعا جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات على بعد عشرات الأمتار من مقر الوالي في شارع راجو بمدينة عفرين.