مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات للتحالف في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 10:08 صباحًا

أكد الجيش اليمني، السبت، تدمير تعزيزات لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، عبر “تويتر”، إن “طيران التحالف استهدف تعزيزات تابعة للحوثيين شمال غربي مأرب وكبدهم خسائر في العتاد والأرواح”​​​.

وأشار المركز إلى تنفيذ طيران التحالف 6 غارات على محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين، تركزت على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية.

من جهتها أفادت قناة “المسيرة” التلفزيونية الناطقة باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على مديرية صرواح غرب مأرب، واستهدف بغارة مديرية مدغل شمال غربي المحافظة.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو سبع سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.