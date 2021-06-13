فرنسا تقدم 30 مليون تطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت السلطات الصحية، السبت، بأن فرنسا أعطت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى 30.14 مليون شخص بما يحقق هدف الحكومة في منتصف يونيو حزيران.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكيس في تغريدة عبر “تويتر” إن هدف تطعيم 30 مليون مواطن فرنسي تحقق.

وتوجه بالشكر لكل الذين استنفروا الجهود من أجل التطعيم ضد الفيروس، مضيفا: “بفضلكم سننتصر في المعركة”.

وزاد عدد الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات فرنسا 34 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 83944 منذ بدء الجائحة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110.

وتحتل في فرنسا المرتبة الثامنة، في قائمة الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا على مستوى العالم.