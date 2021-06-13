جيف بيزوس يستعيد لقب «أغنى رجل في العالم»

تمكن مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، من استعادة لقب أغنى شخص في العالم الذي خسره منذ نحو أسبوعين، بعد تجاوزه الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH.

وأغلقت أسهم بيزوس الخميس مرتفعة بأكثر من 2%، مما رفع صافي ثروته بمقدار 3.5 مليار دولار، فيما تراجعت أسهم LVMH بنسبة 1% تقريبًا، مما يعني خسارة أرنو 1.4 مليار دولار من ثروته.

وفي هذا السياق، قدرت مجلة فوربس/ الولايات المتحدة Forbes USA، المعنية بإحصاء الثروات حول العالم، صافي ثروة بيزوس الآن بمبلغ 193.5 مليار دولار.

ويدين بيزوس بمعظم ثروته لأسهمه في أمازون، حيث يمتلك ما يقرب من 10% من الشركة، كما يمتلك الملياردير حوالي 19 مليار دولار نقدًا واستثمارات، و500 مليون دولار من البضائع، إلى جانب شركة بلو أوريجن للطيران، وصحيفة واشنطن بوست.

وتكرر التنافس بين بيزوس وأرنو على المركز الأول في الأسابيع الأخيرة، إذ وصل رجل الأعمال الفرنسي إلى القمة في 24 و25 مايو، لكنه لم يدم طويلًا، حيث تمكن مؤسس أمازون من التغلب عليه، لكنه فقد العرش مرة أخرى في 27 مايو، ومنذ ذلك الحين، ظل أرنو على رأس القائمة.

وكان جيف بيزوس قد أعلن، يوم الإثنين، أنه في 20 يوليو سينضم إلى طاقم الرحلة الأولى المأهولة لمركبة نيو شيبرد الفضائية، التي أنشأتها شركته الفضائية بلو أوريجن، وسيطير معه شقيقه الأصغر مارك بيزوس.