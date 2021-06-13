كانت معدة للتهريب.. ضبط ٢٠ الف حبة مخدرة في صحراء الرطبة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاحد، ضبط ٢٠ الف حبة مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار كانت معدة للتهريب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لاحدى مفاصل المديرية - شعبة استخبارات الفرقة الاولى - والتي أكدت وجود كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بين انقاض الحديد والسكراب في الصحراء جنوب شرق الرطبة بمحافظة الانبار تعمد اصحابها وضعها في هذا المكان لتضليل الاجهزة الاستخبارية وتسهيل عملية استلامها من قبل العصابات الاخرى التي كانت تنوي تهريبها لبقية المحافظات، باشرت مفارز الشعبة اعلاه وبالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة الاول بالتحرك نحو الهدف وتمكنت من ضبط ٢٠ الف حبه مخدرة معبأه باكياس سعة ٢٠٠٠ حبة للكيس الواحد من النوع المسمى (صفر واحد) ذات التاثير العقلي الشديد" .

واشارت الى انه "تم تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها".