شابان يلقيان بطفل في النهر لتحقيق مشاهدات على فيسبوك! (فيديو)

وقال مصدر إن "أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله شخصان يمسكان بأحد الأطفال ويلقيانه بأحد المجاري المائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة".وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور، حيث قام اثنان منهما بإلقاء الطفل المجني عليه بمياه المجري المائي لترعة المحمودية، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، ثم قفز أحدهم بالمياه عقب إلقاء الطفل واستخرجه.

وأكد المصدر أنه "تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة مادياً".