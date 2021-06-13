بالفيديو: 'مكالمة ساخرة' بين مستوطن والسنوار تثير جدلا في إسرائيل

بغداد - ياسين صفوان - أثار مقطع فيديو لمستوطن إسرائيلي يتحدث خلاله على سبيل التهكم والسخرية في مكالمة مزعومة مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، حالة جدل واسعة في إسرائيل، التي تشهد مرحلة سياسية مهمة.

وبحسب الفيديو، فإن المستوطن كان يجري مكالمة مزعومة بالسنوار، ويطلب منه خلال هذه المكالمة أن يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالمشاركة في ”مسيرة الأعلام“ المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستوطن خلال المكالمة المزعومة يفاوض السنوار على السماح للمستوطنين بالمشاركة في هذه المسيرة، ورفع الأعلام الإسرائيلية حتى لو كانت أعلاماً صغيرة.

ولجأ المستوطن إلى هذه المكالمة للسخرية من الطبقة السياسية في إسرائيل، التي يتهمها الإسرائيليون واليمينيون بشكل خاص، بأنهم رضخوا لشروط حماس خلال وقف إطلاق النار الأخير بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، حيث أجلت إسرائيل مسيرة الأعلام فيما دعت الشرطة الإسرائيلية لإلغائها أو تغيير مسارها لتجنب إحداث توتر جديد قد يقود لتفجر الأوضاع الميدانية.

وخلال مقطع الفيديو ظهر المستوطن وهو يجري مكالمة مزعومة مع السنوار، ويسأله ساخراً عما إذا كان مناسباً بالنسبة له أن تقام مسيرة الأعلام، وموعد إقامتها الذي يراه،

وبعد أن يفاجأ المستوطن بأن السنوار لا يريد المسيرة بشكل نهائي، يعرض المستوطن رفع عدد من أعلام فلسطين خلالها.

وحين يرفض السنوار، في المكالمة المزعومة الساخرة، يعرض المستوطن أن يتم رفع 20 علماً لفلسطين وعلمين لإسرائيل فقط، كما يشير إلى أنه يمكن أن يتم رفع أعلام توضع في جيب الملابس، خاتما كلامه بإهداء سلامه لرئيس الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف.