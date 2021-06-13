هجوم مسلح على منزل رئيس برلمان النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم مسلحون مجهولون رئيس البرلمان في النيجر سيني أومارو، ما نجم عن مقتل أحد حراسه، وإصابة آخر بجروح خطرة.

ونُفذ الهجوم الذي أعلنت عنه السلطات السبت بأسلحة رشّاشة؛ وكشف أوسيني سالاتو، مستشار أومارو، للصحفيين أنّ رجلان على درّاجة ناريّة أطلقا وابلا من الرصاص على الحرس..

وأوضح المتحدث: "أطلقوا النار على الحرّاس" المتمركزين أمام منزل رئيس الجمعية الوطنية، ما أدّى إلى "مقتل أحدهم" وإصابة آخر بجروح خطرة.

وأكّدت وزارة الداخليّة النيجريّة في بيان مساء السبت وقوع الهجوم، مضيفةً أنّ المهاجمَين حاولا بلا جدوى قيادة سيّارة دفع رباعي كانت متوقّفة أمام المنزل، قبل أن يغادرا المكان.

وأكّدت أنّ "تحقيقاً فُتح على الفور" وأنّ "البحث جار لتحديد الجناة والقبض عليهم".

ويقود أومارو (70 عاما) الحركة الوطنية لتنمية المجتمع التي كانت في السلطة بين عامي 1999 و2010.

وفي آخر انتخابات بالبلاد، حلّ أومارو في المركز الثالث خلال الجولة الأولى من السباق الرئاسي، الذي نُظم في كانون الأول/ديسمبر 2020، قبل أن يعلن دعمه للفائز النهائي محمد بازوم.

وخلال أعمال العنف التي أعقبت الإعلان في فبراير/ شباط عن فوز بازوم بالرئاسة، هاجم متظاهرون منزل أومارو، وأطلقوا النار على أحد حراسه الشخصيين ما أدّى إلى مقتله.