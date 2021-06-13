شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان نسبة المشاركة بانتخابات الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت في البلاد، بلغت 30.20%، ممن يملكون حق التصويت. والبالغ عددهم 24 مليونا. وفقا لسكاي نيوز.



ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 20 ألف مرشح، للهيئة التشريعية المكونة من 407 مقاعد، أكثر من نصفهم مستقلون والبقية على القوائم الحزبية.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الجزائر، مساء السبت، وبدأت عمليات فرز الأصوات، لكن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفا، وفق ما ذكرت لجان للمراقبة.