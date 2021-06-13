زلزال شدته 5,7 درجة يضرب غواتيمالا

غواتيمالا-أ.ف.ب

أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية ديفيد دي ليون، أن هزة أرضية قوية ضربت، السبت، وسط غواتيمالا وجنوبها من دون أن تتسبب في وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وقال المتحدث إن الزلزال وقع عند الساعة 08,58 السبت، (02,58 ت غ الأحد). وقد حدد مركزه في المحيط الهادئ على عمق 23 كيلومتراً قبالة ساحل إسكوينتلا (جنوب). وشعر بالزلزال سكان وسط البلاد حيث تقع العاصمة، وجنوبها. وشهدت غواتيمالا العديد من الزلازل في الماضي لأنها تقع عند تلاقي العديد من الصفائح التكتونية.