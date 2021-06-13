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انفجار سفينة شحن في أحد موانئ مانيلا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سفينة شحن في أحد موانئ مانيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أعلنت قوات حرس السواحل الفلبينية، إصابة 6 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين جراء انفجار سفينة شحن كانت ترسو بأحد موانئ العاصمة مانيلا.

 

وأكد حرس السواحل الفلبيني استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن اثنين من طاقم السفينة "إم في تيتان 8"، الذين لا يزالا في عداد المفقودين.

 

وأوضحت السلطات الفلبينية أن السفينة كانت تقوم بعملية تزود بالوقود في ميناء ديلبان بيير في العاصمة مانيلا، عندما سُمع دوي انفجار هائل، أعقبه اندلاع الحريق، دون معرفة سبب الانفجار حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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