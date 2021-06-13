مقتل 11 شخصاً في انفجار غاز بالصين

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

قتل 11 شخصا وأصيب 37 أخرون باصابات خطيرة في انفجار غاز طبيعي صباح اليوم الأحد في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.



وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي (سي سي تي في) أن الانفجار وقع في سوق للخضروات في مدينة شييان.

ونقلت صحيفة آبل ديلي الصادرة من هونج كونج عن شاهد عيان قوله إن السوق الكبير، الذي كان مليئا بالفعل بالمتسوقين والسكان المحليين الذين يتناولون الإفطار، انهار بعد وقت قصير من وقوع انفجار قوي.

وتقول سلطات الحزب الشيوعي بالمقاطعة إن جهود الإنقاذ مستمرة وتم إنقاذ 144 شخصًا حتى الآن من تحت الأنقاض.

وتم اطلاق تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.