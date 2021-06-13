أمريكا وكوريا الجنوبية تؤكدان التعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ أكدا التزاما بين بلديهما واليابان على العمل بشكل وثيق من أجل "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".



وأشار البيان ، الذي صدر بعد اجتماع الوزيرين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دون ذكر كوريا الشمالية، إلى الجهود التي لم تحقق تقدما يذكر أو لم تحقق أي تقدم على الإطلاق نحو إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.

ونقل البيان عن بلينكن وتشونغ تشديدهما أيضا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمعالجة القضايا الإقليمية الأخرى "بما في ذلك العودة إلى مسار الديمقراطية لشعب بورما" وذلك في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في وقت سابق من العام الجاري.