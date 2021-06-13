علماء يكتشفون فيروسات جديدة لدى الخفافيش في الصين

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

اكتشف علماء في الصين، فيروسات جديدة تنقلها الخفافيش يشبه بعضها إلى حد كبير فيروس كوفيد19 المتفشي في دول العالم.



ويكرر خبراء آخرون منذ أشهر أن العالم دخل "عصر الجوائح"، وأنه لا بد من الإسراع في الاستعداد لرصدها والتصدي لها في بداياتها بجهود دولية.

وأوضح باحث الفيروسات ويفينغ شي، وزملاؤه، من جامعة شاندونغ، أن هذه الفيروسات الجديدة اكتشفت في عينات تم جمعها خلال فترة بين مايو 2019 ونوفمبر 2020 من خفافيش صغيرة تقطن في الغابات بمقاطعة يونان جنوب شرقي الصين.

وأشار الخبراء إلى أنهم اكتشفوا في هذه العينات مجموعات مورثية لـ24 فيروسا تاجيا جديدا، تشبه أربعة منها كوفيد19.

ولفت الخبراء خاصة إلى التشابه الكبير جدا من الناحية الوراثية بين أحد الفيروسات المكتشفة حاديا وفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، موضحين أنه لو لا فارق في البروتينات الشوكية التي يستخدمها الفيروس للالتحاق بالخلايا لكان هذا الفيروس الجديد الذي يحمل اسم RpYN06 يعد أكثر فيروس تاجي معروف تشابها مع كوفيد19.

وتم تشخيص هذا الفيروس لدى خفافيش من نوع خفاش حدوة الحصان الصغير.

ورجح العلماء أن هذا الاكتشاف الجديد قد يسلط الضوء على منشأ جائحة فيروس كورونا، مشيرين إلى اكتشاف ذلك الفيروس الجديد وفيروس آخر تم رصده في تايلاند في يونيو 2020 يؤكد أن فيروسات تاجية مشابه جدا لكوفيد19 تتداول لدى الخفافيش في بعض المناطق.