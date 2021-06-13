للتعامل مع الوضع الوبائي.. الكويت تستبعد الحظر الكلي

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي في دولة الكويت، مستبعدة في الوقت ذاته فرض الحظر الكلي في البلاد.



وشهدت الكويت مؤخرا زيادة في معدل إصابات كورونا وحالات دخول العناية المركزة بسبب فيروس كوفيد19.

وقالت الصحيفة، إن من بين السيناريوهات عودة إغلاق بعض الأنشطة، والتشديد على التزام الاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات التي تزيد الإصابات كالمناسبات والأعراس التي تحتاج إلى وقفة حكومية صارمة من جميع الجهات المعنية، إضافة إلى زيادة وتيرة التطعيم بشكل أوسع.

واستبعدت اللجوء إلى خيار عودة الحظر، لا سيما مع توافر اللقاحات وزيادة عدد المطعمين في الوقت الحالي، كاشفة عن اجتماع سيعقد اليوم الأحد للجنة العليا لكورونا، لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذبا.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة ستبحث إمكانية فتح محال ألعاب الأطفال وإغلاق المجمعات التجارية والمطاعم في الحادية عشرة، أو استمرار الوضع على ما هو عليه، وسترفع التوصيات لمجلس الوزراء يوم الإثنين لوضع القرار بيده.

وفي ما يتعلق بخيار فتح المطار، شددت مصادر لصحيفة القبس الكويتية، على التوصية باستمرار منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، لتجنب دخول كورونا المتحور.

وبينت أن السلطات الصحية تتابع بشكل يومي وتجتمع مع العديد من المنظمات الصحية العالمية لرصد كل التطورات بهذا الشأن.