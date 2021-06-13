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مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

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محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 35 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 433 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 200 ألف و 273 حالة حتى مساء السبت.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 272 ألفا و 491 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15582 حالة وفاة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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