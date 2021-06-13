شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 119 مهاجرا قبالة السواحل الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الناطق الرسمي باسم أركان القوات البحرية الليبية، عميد بحار مسعود عبد الصمد: "إن حرس السواحل التابع للبحرية تمكن أمس السبت من إنقاذ 119 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم نحو الشواطي الأوروبية على متن زورق مطاطي".

وأفاد عبد الصمد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن العملية تمت بعد تلقي نداء استغاثة، ما دفع لتحريك الزورق "العنقاء 3" لعين المكان بعد تجهيزه بالامكانيات اللازمة لعملية الانقاذ والانتشال.

وأكد الناطق الرسمي للبحرية نقل المهاجرين وإنزالهم في نقطة "مرسي ديله" بمدينة الزاوية غرب طرابلس، ومن ثم تسليمهم لجهاز البحث الجنائي في الزاوية.