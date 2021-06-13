الملكة إليزابيث تكرم في عيدها علماء واجهوا الجائحة

كرمت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية علماء في الخطوط الامامية لمواجهة جائحة كوفيد-19، بحسب القائمة التي صدرت الجمعة لمناسبة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة.

ومن الباحثين المكرّمين مصممو اللقاح البريطاني الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وكانت المملكة المتحدة، وهي البلد الأكثر تضررا في اوروبا من حيث عدد الوفيات مع تسجيل حوالى 128 ألف وفاة، أول دولة تجيز هذا اللقاح في كانون الاول/ديسمبر 2020.

كما كرّمت المصممة المشاركة للّقاح ساره غيلبرت أستاذة التلقيح في معهد جينر في أكسفورد إلى جانب زميليها البروفيسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات والبروفيسور بيتر هوربي كبير الباحثين المشاركين في تجربة «ريكوفيري» المخصصة لإيجاد علاجات لفيروس كورونا، لخدماتهم المقدمة في مجالي الصحة العامة والبحوث الطبية، بالإضافة إلى كايت بينغهام الرئيسة السابقة لفريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة والتي ساعدت في تزويد البلاد ملايين الجرعات من للقاحات.

كذلك، تم تكريم زميلتها ديفيا تشادا مانيك التي ترأست مجموعة عمل التجارب السريرية لفرقة العمل في المملكة المتحدة ولعبت دورا أساسيا في إقناع الشركات المصنعة بالقيام بتجاربها في البلاد.

ومن أبرز المكرمين أيضا البروفيسور بول إليوت رئيس علم الأوبئة وطب الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن ومدير برنامج «رياكت» وهي دراسة واسعة النطاق تقيس تطور انتقال الفيروس بين السكان.

وفي المجموع، تمت مكافأة سبعة باحثين من جامعة أكسفورد بالإضافة إلى ثمانية موظفين في مجموعة أسترازينيكا بمن فيهم ديفيد هانت رئيس عمليات التلقيح داخل المجموعة الصيدلانية.

وتم تحصين أكثر من نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة بجرعتين وتلقى أكثر من 77 في المئة من البالغين جرعة أولى.