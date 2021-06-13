شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 35 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 433 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 200 ألف و 273 حالة حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 272 ألفا و 491 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15582 حالة وفاة.