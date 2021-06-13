البرلمان الإسرائيلي يصوت على حكومة جديدة بدون نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

يصوت البرلمان الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم الأحد على الحكومة الجديدة للبلاد، وسيطرح هذا الإئتلاف الهش المكون من ثمانية أحزاب برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ويتمتع الإئتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة: 61 مقعدا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الإئتلاف يأتون من مختلف الأطياف السياسية ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض. لكن الأحزاب متحدة على كراهيتهم لنتنياهو.

كما تضم الحكومة الجديدة حزباً عربياً، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء الإئتلاف الجديد، الذي سيرأسه في البداية السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت، بالفعل اليمين الدستورية.

وانتقد البعض واقع أن بينيت هو الذي من المحتمل أن يرأس الحكومة القادمة على الرغم من أن حزبه لديه سبعة مقاعد فقط.

يشار إلى أن التحالف شكله يائير لابيد من حزب المستقبل، الذي حصل على تفويض تشكيل الحكومة لكنه سمح لبينيت بتولي منصب رئيس الوزراء في البداية على أن يحل محله في غضون عامين، وفقا لخططهم.

كما ستشهد الجلسة التصويت على رئيس جديد للكنيست.

وإذا استمر تشكيل الحكومة الجديدة على هذا النحو فإنه ستكون المرة الأولى التي ستكون فيها الحكومة بدون نتنياهو منذ 12 عامًا.

لكن نتنياهو بذل قصارى جهده من أجل التمسك بالسلطة وسعى إلى تقسيم أعضاء الائتلاف، الأمر الذي قد ينهي التجربة السياسية قبل أن تبدأ.

ووصف نتنياهو التحالف الجديد بـ"خداع القرن". وهاجم المتظاهرون المؤيدون لنتنياهو بينيت، الذي خدم في حكومات نتنياهو السابقة.