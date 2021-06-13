شكرا لقرائتكم خبر عن 452 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 452 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 147 ألفا و 874 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1985 .

كما تعافي من المرض 544 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 138 ألفا و 581 حالة.

وتم تطعيم 386 ألفا و 223 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 8ر11 مليون شخص، وهو ما يمثل 23 % من تعداد سكان البلاد.