شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 34 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن ستا من الإصابات الجديدة محلية مقابل ثماني إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18 مقابل 27 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91428 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.