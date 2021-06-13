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​"الشعب الجمهوري" عن لقاء السيسي وبن سلمان: يؤكد قوة العلاقات بين البلدَين الشقيقَين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد حزب الشعب الجمهوري باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمير ، ولي عهد المملكة العربية ، على الأراضي المصرية.

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن هذا اللقاء يعكس مدى قوة العلاقة الطيبة بين البلدَين الشقيقَين ومدى أثر تعاونهما الإيجابي على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح الحزب أن العلاقات المصرية- السعودية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في التعاون وتبادل العلاقات؛ من أجل مصلحة الشعبين وباقي دول الجوار العربية.

وجدد الحزب تأييده ودعمه للقيادة السياسية في ما تتخذه من قرارات وخطوات لحماية أمن مصر القومي وتوفير الأمان لدول الجوار العربية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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