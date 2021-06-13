محمد الفلاح - الجيش الليبي: تركيا باتت تحتل طرابلس

الأحد 13 يونيو 2021

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، السبت، إن العاصمة طرابلس باتت محتلة من قبل تركيا.



وأوضح، في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية" أن تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع.

وأضاف أن "الوفد التركي الذي زار العاصمة أمس دخل طرابلس بكل عنجهية وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية".

وشدد المحجوب على أن تركيا لم تظهر أي بوادر لاحترام سيادة ليبيا، وأنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأردف أن تنظيم الإخوان جلب تركيا فتحولت من داعم لهم إلى محتل لليبيا، وأن الليبيين لن يسكتوا على الاحتلال التركي لبلادهم.

والجمعة، في ذكرى إجلاء القوات الأجنبية من ليبيا، وصل إلى العاصمة طرابلس وفد تركي رفيع على رأسه وزير الدفاع خلوصي آكار لزيارة قاعدتهم بالمدينة.

وغاب عن مشاهد الاستقبال في الزيارة غير المبرمجة أي حضور ليبي، حيث كان في استقباله الجنود الأتراك فقط.

ومن الغريب أن هذه الزيارة تتوافق مع احتفالات الليبيين بذكرى إجلاء القوات الأمريكية والقواعد الأجنبية عن ليبيا ويصادف تاريخ 11 يونيو/حزيران من العام 1970، التي كانت تسيطر فيها على قاعدة "هويلس" التي أنشئت في عام 1923 من قبل الاحتلال الإيطالي في طرابلس.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، وقاعدة معيتيقة المجاورة للمطار الذي هبط فيه آكار، والذي يحتفل الليبيون اليوم بذكرى تحريره من القوات الأمريكية.

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.