محمد الفلاح - صور صادمة.. شاحنات كبيرة تنقل مهاجرين غير شرعيين لأطراف عدن

الأحد 13 يونيو 2021

أظهرت صور صادمة عشرات بل المئات من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يتم حملهم داخل شاحنات كبيرة للبضائع (حاويات) وتنزيلهم في اطراف عدن الغربية بالقرب من باب المندب.



وتداول ناشطون تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي وتسائلوا: "حاوية مليانة (اورمو) تم تنزيلهم في منطقة رأس عمران غربي عدن، بيكملوا مسيرتهم مشيا على الاقدام الى جميع المديريات بعدن ، ومحافظات اخرى".

واستدرك الناشطون متسائلين: "وجودهم لغز ، ومن المسؤول عن تواجدهم ولماذا؟".

وتعد ظاهرة تفشي الافارقة المهاجرين بطرق غير شرعية من الظواهر القديمة، الا أنها أستفحلت وتفاقمت مؤخرا وبشكل كبير جدا، دون وجود اي رقابة او تنظيم او تنسيق لترتيب اوضاعهم في مخيمات او اماكن خاصة باللاجئين ومنعهم من التجول في المدن الرئيسية لاسيما مع إستفحال الظاهرة وما يترافق معها من تفشي لظواهر اخرى واوبئة وجرائم تهدد أمن الدول وإستقرارها، وسهولة إستقطابهم من اي جهة وإستخدامهم في اغراض مشبوهة اومعادية.