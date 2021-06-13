غليان بالشارع التونسي ضد الإخوان.. هل يقود لإسقاط الحكومة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيش العاصمة تونس لليلة الخامسة على التوالي مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين على خلفية تجريد الأمن لثياب شاب لم يتجاوز 15 سنة.

وتشمل المواجهات ضاحية سيدي حسين والسيجومي، كما تجدت في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، حيث طالب المحتجون باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

الشعارات التي انطلقت بداية بضرورة محاسبة المعتدين على الشاب، تحولت إلى المطالبة بـ"ضرورة إسقاط نظام الإخوان" الداعم لحكومة المشيشي، ومحاسبة حركة النهضة على عقد من الزمن من التجاوزات الخطيرة ضد البلاد.

وقد حمّلت 43 منظمة من منظمات المجتمع المدني التونسي رئيس الحكومة في بيان لها اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه "مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية".





وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن استنكارها للممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، معتبرة إياها "نقطة مفصلية تقود إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي بالبلاد".

وأضافت أن "ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي بالعاصمة ليست أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات بعد 2011 وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين".

وأشارت إلى أنها " فضحت من خلال التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021 التي تمت التغطية عليها من أعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية".

وأشارت إلى أنّ ما حدث "مدان ومجرّم" وأنّ "أيّة محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا".

تحذيرات قيس سعيد

وأمام هذه التطورات الخطيرة التي يعرفها الشارع التونسي أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيراته في رسائل مدينة لحزب النهضة وحليفها هشام المشيشي.





وقال في كلمة له، الجمعة، "إن هناك في الكواليس لوبيات تتصرف وفق مصالحها " متعهدا بـ"كشف كل التجاوزات الخطيرة التي تحدث في تونس والجهات التي تقف ورائها".

قيس سعيد طرح أيضاً موضوع رفع الحصانة على الـ15 نائبا برلمانياً (نواب من الإخوان وحزب قلب تونس حليف النهضة) الذين لم ترسل ملفاتهم إلى المجلس رغم خطورة تجاوزاتهم المثبتة بالحجة والتلبس في بعض الحالات.

هل تكون نقطة إسقاط الحكومة؟

ويرى الكاتب السياسي محمد بوعود في حديث لـ"الخليج 365" أن "حادثة سحل الشاب في ضواحي العاصمة التونسية ستكون بداية لتحركات اجتماعية قد تسقط حكومة هشام المشيشي.

وتابع قائلا: "إن حادثة الشاب ستكون محركًا للشارع التونسي الذي يعاني من تبعات انهيار المقدرة الاستهلاكية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية"، معتبرًا أن "حركة النهضة ساهمت من خلال سياساتها الفاشلة في تأجيج غضب سكان ضواحي العاصمة التونسية (قرابة مليون نسمة)".

وقد أفادت مصادر نقابية عليا في اتحاد الشغل لـ"الخليج 365" أن المنظمة النقابية ستدعو إلى إسقاط حكومة هشام المشيشي في الأيام المقبلة بعد فشله في تحقيق الحد الأدنى من النمو الاقتصادي في تونس.