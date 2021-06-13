محاكمة المتهم باغتصاب موظفة في دار السلام اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بجلسة 13 يونيو المقبل، اليوم الأحد، محاكمة المتهم باغتصاب موظفة وسرقتها بالإكراه، فى دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلى ومحمد عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة اغتصاب موظفة داخل منزلها، وكشفت التحقيقات عن تسلل المتهم إلى مسكن المجنى عليها مستغلا تواجدها بمفردها وأمسك بها عنوة، وكتم أنفاسها بقطعة قماش فسقطت مغشيا عليها وما إن عادت لوعيها فوجئت باغتصابها، كما تبين قيام المتهم بسرقة المجنى عليها بالإكراه.