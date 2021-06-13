محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات بمساعدة زوجته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الطبيب "م. ف" وزوجته، بتهمة التحرش بعدد من الفتيات، بعيادته الخاصة.

كانت النيابة العامة، أحالت الطبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت النيابة العامة للطبيب خطف 6 فتيات "أطفال" بطريق التحايل واستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة به، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته.

وأسندت النياية لزوجة الطبيب أنها اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثنى عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلى به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.

ضمن الأدلة أيضا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيبا تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.