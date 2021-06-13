التعاون الإسلامي: السعودية تضطلع بمسؤوليتها بالمحافظة على الأرواح

ابوظبي - سيف اليزيد - جدة (وكالات)

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالتدابير التي أعلنت عنها وزارة الحج حول قرار المملكة بتنظيم شعيرة الحج لهذا العام وفق تدابير صحية وإجراءات محددة وقصر أداء الشعيرة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة لفيروس «كوفيد - 19».

وثمن قرار الحكومة السعودية الذي يأتي امتدادا لنجاح المملكة في تنظيم شعيرة الحج الموسم الماضي، وفق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، منذ بداية ظهور الجائحة التي أسهمت على نحو فاعل بتقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها.

وأشاد العثيمين بالتدابير المعلنة لأداء شعيرة الحج واقتصاره على فئات محددة، مشيراً إلى أن المملكة وفرت اللقاحات للجميع دون استثناء.

وبيّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تضطلع بمسؤوليتها تجاه تنظيم شعيرة الحج، والمحافظة على الأرواح التي ينص عليها مبدأ المحافظة على النفس، وهو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية.