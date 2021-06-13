شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» لمجموعة السبع: ضرورة مواجهة النفوذ المتنامي للصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه في مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى تركيزهم أمس السبت، إلى محاولة توحيد الديمقراطيات الرائدة في العالم ضمن مشروع جديد يهدف إلى الحد من النفوذ العالمي المتنامي للصين، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز أمس السبت.

ويتمثل محور هذا الجهد هو برنامج استثماري جديد، أو "بنك البنية التحتية"، لتعبئة المليارات من الموارد العامة والخاصة لدعم المشاريع الكبرى في الدول النامية كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وسيمثل هذا الجهد أول استجابة رئيسية من قبل الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى للمبادرة التي أطلقتها الصين عام 2013، والتي زادت بشكل كبير من نفوذها في جميع أنحاء العالم حيث وقعت أكثر من 60 دولة صغيرة على إنشاء مشاريع أو أعربت عن رغبتها في القيام بذلك.