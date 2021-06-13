شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تثير الشكوك حول مواطنة الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أن الروهينجا ليست إحدى الأجناس العرقية التي يعترف بها، ما أجج الشكوك في مسألة حصول تلك الأقلية على حق المواطنة في أي وقت قريب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زاو مين تون، المتحدث الرئيسي باسم مجلس إدارة الدولة، في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن حكومة الوحدة الوطنية (حكومة الظل) تتحدث عن الروهينجا لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف أن الروهينجا «ليست سوى اسم خيالي» لمجموعة من الأشخاص وصفوا أنفسهم بهذا الاسم، وكثيرًا ما يشار إليهم باسم «البنغاليين».

وفي ظل الحكومة السابقة بقيادة أون سان سو تشي المحتجزة حاليًا، دافعت ميانمار عن الجيش ضد اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا ذات الأغلبية المسلمة بدءًا من عام 2017، ما أجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش.

ودفعت معاملة الجيش للروهينجا الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين، وألحقت ضررًا بسمعة سو تشي الدولية ووترت مناخ الاستثمار.

وجرى حرمان الروهينجا من الحقوق الأساسية بما في ذلك المواطنة، بينما رفضت السلطات - بما فيها الحكومات المنتخبة سابقًا - حتى الاعتراف بهم كروهينجا، ووصفتهم بـ«البنغاليين» الذين يعتبرونهم منحطين.