شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تسيطر على منطقتين جديدتين في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقتين أخريين في أفغانستان، طبقا لما أكده مسؤولون أمس السبت.

وفي إقليم جور، غرب البلاد، سيطر المسلحون على منطقة «تولاك» بعد اشتباكات مع قوات حكومية، طبقا لما أكده ثلاثة مشرعين، يمثلون الإقليم في البرلمان.

وقال النائب، كرم الدين رضا زاده: إن أكثر من 12 عضوا من القوات الموالية للحكومة، قتلوا، بينما أصيب آخرون في اشتباكات وقعت الليلة الماضية.

واستسلم حاكم المنطقة، مع طاقم العاملين لديه، للمسلحين، صباح اليوم السبت، طبقا لما قاله رضا زاده.

ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين المحليين بالإقليم، حيث انقطعت الاتصالات بسبب تهديدات المسلحين.

وفي إقليم بلخ، شمال البلاد، سيطر مقاتلو طالبان على منطقة «زارا» بعد إجبار أفراد من القوات الحكومية على إخلاء مركز المنطقة، طبقا لما ذكره مسؤولان محليان.

وشهد المسلحون سلسلة من المكاسب في البلاد مؤخرا. ومنذ بدء الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في الأول من مايو الماضي، سقطت 17 منطقة على الأقل في أيدي حركة طالبان.

وأفغانستان لديها 34 إقليما وحوالي 400 منطقة، وتعمل مراكز المناطق كوحدات إدارية من المستوى الثانوي، أقل مستوى واحد عن الأقاليم.

وطبقا لتقرير أممي، تمكنت طالبان من السيطرة على خمس مناطق في العام الماضي، أربع منها استعادت الحكومة السيطرة عليها في غضون عدة أيام.

وفي سياق متصل قتل سبعة مدنيين على الأقل، في أعقاب تفجيرين منفصلين في العاصمة كابول، طبقا لما ذكره مسؤولو أمن اليوم السبت.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا في انفجارين متتاليين للألغام، استهدفا سيارتي فان صغيرتين في الجزء الغربي من المدينة.