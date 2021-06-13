شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تشدد على ملاحقة قتلة المتظاهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن «تغييب الناشطين والاعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة بالضد من الفساد والخراب وتمدد العابثين المفسدين إضافة إلى المتاجرين بالمطالب، حيث اختار الشباب مكانهم في خندق المواجهة مع هؤلاء منذ اللحظة التي خرجوا فيها للتظاهر من أجل العراق».

وجدد الكاظمي، خلال زيارته لمحافظة ذي قار ولقائه مع مجاميع من المتظاهرين، عزم حكومته على مواصلة التحقيق والقبض على كل من تورط في الاعتداء على المتظاهرين. كما أكد أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين، مشيراً إلى أنها تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبدالصمد و«فرق الموت» في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين. وجدد «رفض حكومته منطق الانتقام وأنها عازمة على إحقاق الحقوق وفق الآليات القانونية والقضائية التي تعيد للدولة هيبتها، وتعزز ثقة المواطن وأمن مستقبله».

وقال الكاظمي إن الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة لتكون المعبر الحقيقي عن صوت العراقيين. وأضاف أن الحكومة «تعمل على تنفيذ الانتخابات المبكّرة بما يضمن أن تكون الصناديق هي المعبر الأساس والحقيقي عن صوت العراقيين، والوسيلة الكفيلة بديمومة حضور المطالب في ساحة القرار». وأوضح أن «ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة، وما هي عازمة على تنفيذه، وأنها قد وضعت نصب العين هدف التنمية الاقتصادية التي توفر فرص العمل والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وباقي مطالب الشباب المتظاهر».

وقال: «لقد تأخرت مشاريع الإعمار والخدمات في محافظة ذي قار بسبب الأزمات المتراكمة. وأضاف:«هناك مشاريع استراتيجية مثل مطار الناصرية الذي وضعنا اليوم حجر الأساس للإنشاء والتأهيل»، داعياً الجميع للتعاون من أجل إنجازه بأسرع وقت ممكن.

وأحيا العراقيون أمس السبت، ذكرى جريمة مقتل أكثر من 1700 عسكري عراقي في مجمع القصور الرئاسية في الحادثة المسماة «جريمة سبايكر» بعد اجتياح تنظيم داعش للعراق في العاشر من يونيو 2014. وتجمع الأهالي في أحد القصور الرئاسية، التي شيدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وشهدت في مثل هذا اليوم من 2014 جريمة مقتل 1700 عسكري عراقي جماعياً من قبل عناصر تنظيم «داعش» ورمي جثثهم في مياه النهر، وكانوا يعملون في قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين.

وحمل المشاركون، في المناسبة التي دخلت عامها السابع، صوراً لضحايا الحادثة في مشهد خيم عليه الحزن والأسى وطالبوا الحكومة العراقيّة بالقصاص من عناصر التنظيم الذين نفذوا هذه الجريمة. وطالب مسؤول ملف تخليد المجزرة معين الكاظمي، الحكومة بالعمل على حل قضية 600 مفقود من جراء هذه الجريمة والتحقق من الفحص الطبي وإبلاغ ذويهم عن مصير أبنائهم.