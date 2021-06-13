شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة دعماً لأسرة مسلمة لقيت حتفها دهساً بشاحنة في كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم آلاف مسيرة يوم أمس الأول الجمعة دعماً لأسرة كندية مسلمة لقيت حتفها دهساً بشاحنة صغيرة يوم الأحد الماضي في هجوم وصفته الشرطة بأنه جريمة كراهية.

ولقي الأربعة حتفهم عندما دهسهم ناثانيال فيلتمان (20 عاماً) بشاحنة صغيرة أثناء خروجهم في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم، ونجا فرد خامس من الأسرة وهو طفل عمره تسع سنوات.

وسار الناس في «أونتاريو»- منطقة لندن في كندا- نحو سبعة كيلومترات من المكان الذي لقيت فيه الأسرة حتفها إلى مسجد قريب من المكان الذي اعتقلت فيه الشرطة فيلتمان، وحمل بعض المشاركين في المسيرة لافتات كتب عليها: «الكراهية ليس لها مكان هنا»، ونظمت فعاليات مماثلة في مدن أخرى في «أونتاريو» أكثر أقاليم كندا سكاناً.

وأثار الهجوم غضباً في جميع أنحاء كندا مع إدانة ساسة من جميع الأطراف هذه الجريمة، ما حفز دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات للحد من جرائم الكراهية وكراهية الإسلام.

ومثل فيلتمان أمام المحكمة لفترة وجيزة يوم الخميس وسيعود للمحكمة غداً الإثنين.

يواجه فيلتمان أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة الشروع في القتل.(رويترز)