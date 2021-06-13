شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيّب المناضل السوداني الأمير نقدالله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيب الموت ليل أمس الأول الجمعة، بمستشفى عليا في أم درمان، المناضل السوداني عبد الرحمن عبدالله نقدالله، القيادي في حزب الأمة القومي بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، الأمير نقدالله.وقال المجلس في نعيه، إن الراحل كان رمزاً وطنياً مخلصاً وفارساً من فرسان النضال، تجسدّت فيه كل معاني الإخلاص والتجرد والإقدام ونكران الذات والثبات على المبادئ.

كما نعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الراحل، وقال إنه ظل كارهاً للنظُم الاستبدادية، ومدافعاً عن حق السودانيين في الحرية والديمقراطية، وصاحب مواقف جريئة في الفعل وقول الحق، وتحمّل لأجل تلك المبادئ حياة طويلة بين التضييق والاعتقال والتعذيب، وعلى الرغم من كل ذلك ظل حبه لشعبه ولحقه في مستقبل أفضل، هو محرّكه الأساس.

وتعرض نقدالله الملقب بالأمير، وهو من أسرة عُرفت بالنضال السياسي لسنوات طويلة، لاعتقالات متكررة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، لمواقفه السياسية.(وكالات)