شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون: دعم الإمارات اعتراف بجهودها ببثّ قيم التسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، دور دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي. لافتاً إلى أنها اكتسبت بجدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسياً يحتذى في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب.

وهنّأ الإمارات قيادة وشعباً، بمناسبة انتخاب الدولة عضواً غير دائم في مجلس الأمن. مشيراً إلى الدور الرائد للقيادة الرشيدة والجهود المبذولة في سبيل أن تكون الإمارات دائماً، بلد التعاون والسلام والتقدم في المنطقة والعالم.

وقال إن التأييد الدولي الواسع لترشح الإمارات، يعدّ اعترافاً بجهودها المشهودة على الساحات العربية والإقليمية والدولية، من أجل بثّ قيم التعايش والتسامح والإخاء بين الجميع في سكينة وسلام، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون. (وام)