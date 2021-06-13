شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تطلق «لنجعل هذا الصيف أخضر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» للسنة السادسة على التوالي تحت شعار «اصنع ذكريات تدوم إلى الأبد».

وستكون الحملة لهذا العام، رقمية من خلال منصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنواتها الداخلية والخارجية.

وتهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر، إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام وإحداث تأثير إيجابي في البيئة، وحثهم على استخدام الخدمات والخصائص المبتكرة المتوفرة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي لإدارة ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه، إلى جانب الاستفادة من النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم على ترشيد الاستهلاك واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال خطوات بسيطة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: «توفر الهيئة كافة السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة والترشيد ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحد من الهدر، بما يدعم جهودنا لحماية البيئة».